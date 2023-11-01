الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الخارجية الأمريكية: نطالب بإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فى غزة

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن حماية المواطنين الأمريكيين هي أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وأنه يجب إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والأجانب الآخرين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

 

وأشار وربيرج، في حوار هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء"،  إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مشترك مع مصر والأردن وإسرائيل والدول الأخرى لضمان دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه تم إرسال 66 شاحنة إلى غزة في أكبر عملية إغاثة حتى الآن.

 

وأضاف وربيرج أن الولايات المتحدة تحاول منع أي تصعيد أو توسيع للصراع من قبل أطراف خارجية مثل حزب الله أو إيران، معبرًا عن دعمه لجهود التهدئة والحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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