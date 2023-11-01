الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| جرحى غزة فى مصر.. ودفعة مساعدات جديدة تدخل القطاع

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية تطورات عدة لعل أبرزها على الساحة الفلسطينية إذ بدأت سيارات الإسعاف المصرية في نقل جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح وذلك لتلقي العلاج في مستشفيات محافظة شمال سيناء، وإليكم أبرز الأخبار في نشرة أخبار الظهيرة: 

الهلال الأحمر تسلّم الدفعة التاسعة من المساعدات لأهالى غزة

سلَّمت جمعية الهلال الأحمر المصرية، نظيرتها الفلسطينية، الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهلال الأحمر إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

وزير الصحة: تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح لنقل المصابين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعدادًا لاستقبال المرضى من الإخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

تقيم أسرة المذيعة سارة حسن التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراعها مع مرض السرطان، العزاء مساء اليوم في مسجد المشير قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس. 

وكانت قد شيعت جنازة المذيعة الراحلة سارة حسن أمس من مسجد السلام بمدينة نصر، وحرص أصدقاؤها من الإعلاميين على توديعها إلى مثواها الأخير حيث دفنت بمقابر الأسرة. 

 

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 14

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع من الكلمات الدلالية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منذ عرض أول حلقات المسلسل، حيث يرغب قطاع عريض من محبي الدراما المصرية في مشاهدة المسلسل عبر شاشة قناة DMC ومنصة Watch It الرقمية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية أخبار الظهيرة اليوم الظهيرة الثابتة أخبار الظهيرة 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة