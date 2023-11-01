أخبار الظهيرة| جرحى غزة فى مصر.. ودفعة مساعدات جديدة تدخل القطاع

شهدت الساعات الماضية تطورات عدة لعل أبرزها على الساحة الفلسطينية إذ بدأت سيارات الإسعاف المصرية في نقل جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح وذلك لتلقي العلاج في مستشفيات محافظة شمال سيناء، وإليكم أبرز الأخبار في نشرة أخبار الظهيرة:

الهلال الأحمر تسلّم الدفعة التاسعة من المساعدات لأهالى غزة

سلَّمت جمعية الهلال الأحمر المصرية، نظيرتها الفلسطينية، الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهلال الأحمر إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

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وزير الصحة: تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح لنقل المصابين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعدادًا لاستقبال المرضى من الإخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

تقيم أسرة المذيعة سارة حسن التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراعها مع مرض السرطان، العزاء مساء اليوم في مسجد المشير قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت قد شيعت جنازة المذيعة الراحلة سارة حسن أمس من مسجد السلام بمدينة نصر، وحرص أصدقاؤها من الإعلاميين على توديعها إلى مثواها الأخير حيث دفنت بمقابر الأسرة.

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أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 14

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع من الكلمات الدلالية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منذ عرض أول حلقات المسلسل، حيث يرغب قطاع عريض من محبي الدراما المصرية في مشاهدة المسلسل عبر شاشة قناة DMC ومنصة Watch It الرقمية.

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