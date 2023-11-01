الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

سارة حسن
سارة حسن

تقيم أسرة المذيعة سارة حسن التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراعها مع مرض السرطان، العزاء مساء اليوم في مسجد المشير قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس. 

وكانت قد شيعت جنازة المذيعة الراحلة سارة حسن أمس من مسجد السلام بمدينة نصر، وحرص أصدقاؤها من الإعلاميين على توديعها إلى مثواها الأخير حيث دفنت بمقابر الأسرة. 

وحرص عدد من النجوم والإعلاميين على نعى الراحلة سارة حسن عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت المذيعة سارة حسن قد عانت من ويلات مرض السرطان حيث أصيبت بورم في المخ خلال السنوات الماضية امتنعت بعده عن الظهور الإعلامي. 

وأصيبت سارة حسن بمرض السرطان في عام 2021، حيث خضعت لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها.

وعانت الإعلامية سارة حسن من مرض نادر من أمراض سرطان المخ، وساءت حالتها الصحية منذ عدة أشهر، وعلى إثرها تم حجزها داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد أن دخلت في غيبوبة تامة، حتى وافتها المنية.

من هي سارة حسن؟ 

جدير بالذكر أن سارة حسن إعلامية مصرية شهيرة كانت تعمل بقناة المحور.

وقدمت العديد من البرامج الفنية، منها برامج "عرض خاص، inbox، focus"، وفي الإذاعة برنامج "أوسكار" على شعبى إف إم.

كما تم تعيينها بمنصب أمين عام الشئون الإدارية في الدورة الرابعة للمهرجان العربي للتميز الإعلامي وذلك فى أبريل عام 2019.

 

وكان آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فى فبراير عام 2022 عندما أعلنت عن تلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة بعد إصابتها بورم خبيث.

وطلبت من جمهورها أن يدعو لها قائلة: "تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم".

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