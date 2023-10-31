موعد ومكان عزاء الإعلامية الراحلة سارة حسن

رحلت الإعلامية سارة حسن، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عقب دخولها فى غيبوبة على مدار الأربعة شهور الأخيرة.

موعد جنازة وعزاء الإعلامية سارة حسن

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الإعلامية الراحلة، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد السلام فى مدينة نصر، على أن تتلقى أسرتها واجب العزاء غدا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، عقب صلاة المغرب، داخل قاعة الصفا بمسجد المشير.

رحيل الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان

وكانت الإعلامية سارة حسن، تعانى من مرض نادر من أمراض سرطان المخ، وساءت حالتها الصحية منذ عدة أشهر، وعلى إثرها تم حجزها داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حتى وافتها المنية.

أبرز المعلومات عن الإعلامية سارة حسن

سارة حسن قدمت العديد من البرامج الفنية، منها برامج "عرض خاص، برنامج inbox، برنامج focus"، وفي الإذاعة برنامج "أوسكار" على شعبى إف إم.

كما تم تعيينها بمنصب أمين عام الشئون الإدارية في الدورة الرابعة للمهرجان العربي للتميز الإعلامي وذلك فى أبريل عام 2019.

آخر ظهور لها

وكان آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فى فبراير عام 2022 عندما أعلنت تلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة بعد إصابتها بورم خبيث.

وطلبت من جمهورها أن يدعوا لها قائلة: "تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم".