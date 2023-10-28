القباج: فخورون بالقيادة السياسية المصرية التى تبحث سبل التعاون لدعم غزة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري، يواصل تقديم مساعداته إلى نظيره الفلسطيني، موضحة أن الهلال الأحمر المصري هو معبر الإنسانية.

وأكدت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لتوقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية: نحن فخورون بالقيادة المصرية السياسية والتى تبحث سبل الدعم لأهالي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مصر تحرص دائمًا على حقوق الإنسان وتمارس ذلك.

شراكة "التضامن" والبحرين تبدأ في دعم غزة

وأوضحت وزيرة التضامن أن الشراكة بين وزارة التضامن والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، تبدأ في دعم غزة، عن طريق إرسال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.

وكان قد أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه جرى إدخال 84 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى الآن، مؤكدًا أنها نسبة ضئيلة بالنسبة للاحتياجات اللازمة هناك، موضحًا أن الهلال الأحمر في تواصل مستمر مع نظيره الفلسطيني لتحديد الأولويات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، وأن هناك 1000 شاحنة جاهزة لإرسالها عبر معبر رفح.

وأضاف الناظر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أن المساعدات يتم تسلميها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة، بالجهة الأخرى من المعبر.

وأكدت استمرار إرسال المساعدات الإغاثية من الدول والمؤسسات العالمية منها منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى إرسال طائرات من المملكة المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، وباكستان، تركيا، تونس، والإمارات والهند والجزائر وباكستان وروسيا، العراق، الكويت، البحرين، وفنزويلا، علاوة على مساعدات "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي.

وأكدت الهلال الأحمر أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.