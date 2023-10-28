السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التضامن: 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث طريق "القاهرة - الإسكندرية"

حادث طريق القاهرة
حادث طريق القاهرة - الإسكندرية

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، وأسفر عن وفاة 32 راكبا وإصابة 63 آخرين.

أسماء 53 من مصابي حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

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ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث، مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.

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"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

نيفين القباج وزيرة التضامن الحادث المروري أتوبيس منطقة وادي النطرون وفاة اصابة

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