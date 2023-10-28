أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

حصلت "الدستور" على أسماء 53 من مصابي حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، الذي وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من مدينة وادي النطرون، وأسفر عن مصرع 33 شخصًا، من بينهم 18 في حالة تفحم.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

1- أحمد عطية ضيف، أبوالمطامير، 25 عامًا.

2- أحمد جمال سعد الدين، العجمي، 29 عامًا.

3- عاطف عبدالناصر فرج، الإسكندرية، 29 عامًا.

4- خالد السيد عبدالسميع، أبوالمطامير، 40 عامًا.

5- رمضان محمد عبد ربه، أبوالمطامير، 58 عامًا.

6- محمد عبدالصادق عبدالونيس، أبوالمطامير، 33 عامًا.

7- عبدالله علي محمود، أبوالمطامير، 23 عامًا.

8- أحمد ماهر عبدالرسول، أبوحمص، 30 عامًا.

9- يوسف إسماعيل عبدالله، أبوالمطامير، 12 عامًا.

10- جابر حسين عبدالجواد، أبوالمطامير، 55 عامًا.

11- إسماعيل عبدالله إبراهيم، أبوالمطامير، 50 عامًا.

12- محمد علي محمد، الإسكندرية، 27 عامًا.

13- بكر منصور أبوخضير، حوش عيسى، 53 عامًا.

14- أميمة حسين رضوان، شبرا، 65 عامًا.

15- عمرو السيد محمود، أبوالمطامير، 38 عامًا.

16- عبدالرءوف السيد عبده، أبوالمطامير، 45 عامًا.

17- شيماء حسن عامر، الإسكندرية، 27 عامًا.

18- أسماء كمال محمد، الإسكندرية، 31 عامًا.

19- أحمد عوض إبراهيم، أبوالمطامير، 39 عامًا.

20- محمد حسن محمد، القاهرة، 35 عامًا.

21- محمود محمد ظريف، الهرم، 20 عامًا.

22- أحمد محمد بدوي، القاهرة، 46 عامًا.

23- أحمد عادل منصور، أبوحمص، 29 عامًا.

24- محمد نصر أحمد، القاهرة، 19 عامًا.

25- عبدالحميد محمد سيد، القاهرة، 52 عامًا.

26- محمود خميس عبدالفتاح، أبوحمص، 30 عامًا.

27- أحمد عبدالفتاح عبدالجواد، كفر الشيخ، 49 عامًا.

28- أحمد محمد أحمد، الإسكندرية، 49 عامًا.

29- إسلام محمد أحمد، أبوالمطامير، 30 عامًا.

30- محمد أحمد محمود، شبرا الخيمة، 25 عامًا.

31- عمرو سيد حسن، شبرا، 25 عامًا.

32- محمد جمعة إبراهيم، أبوالمطامير، 36 عامًا.

33- وليد كمال عبدالتواب، النوبارية، 44 عامًا.

34- ماجد فهمي المنجي، سوريا، 59 عامًا.

35- سالم محمد أحمد، أبوالمطامير، 30 عامًا.

36- رامي محمد عياد، كفر الدوار، 32 عامًا.

37- أحمد نصر الشيخ، الهرم، 24 عامًا.

38- عمر ياسر محمد، الهرم، 22 عامًا.

39- شهاب الدين ناصر، الهرم، 24 عامًا.

40- وليد محمد إسماعيل، القاهرة، 37 عامًا.

41- مانويل عماد لطفي، الإسكندرية، 13 عامًا.

42- أحمد محمد عمر، القاهرة، 37 عامًا.

43- هاني عاطف شعبان، الإسكندرية، 38 عامًا.

44- أحمد محمد رمضان، القاهرة، 24 عامًا.

45- مسعود محمد مسعود، القاهرة، 34 عامًا.

46- عبدالسلام محمد عبده، الإسكندرية، 61 عامًا.

47- هيثم صالح محمد، النوبارية، 24 عامًا.

48- محمود سعيد محمد، المنوفية، 26 عامًا.

49- محمد أحمد محمد، الشروق، 52 عامًا.

50- علي محمود أحمد، النوبارية، 57 عامًا.

51- حسن عبدالباسط فرج، أبوالمطامير، 33 عامًا.

52- محمد صالح عيد، النوبارية، 42 عامًا.

53- علاء عطية أبوزيد، أسوان، 50 عامًا.