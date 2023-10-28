السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: وفاة 32 راكبًا وإصابة 63 آخرين فى حادث مرورى على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى

حادث مرورى بطريق
حادث مرورى بطريق الإسكندرية الصحراوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة،، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

الخدمات الإسعافية والعلاجية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لحظيا للخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.


 وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخميس، كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير كرستيان برجر والوفد المرافق له، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر مع الاتحاد الأوروبي في دعم القطاع الصحي بمصر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن استعراض أوجه التعاون السابق بين الوزارة، والاتحاد الأوروبي خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع التعاون الصحي الذي امتد في الفترة من عام 2014 إلى 2023 لدعم المستشفيات والوحدات الصحية، والمنظومة العلاجية والوقائية.

الصحة حادث مرورى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي الخدمات الإسعافية الخدمات الإسعافية والطبية

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