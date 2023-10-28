السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: الدفع بـ20 سيارة إسعاف بموقع حادث القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

إسعاف
إسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

45 إصابة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخميس، كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير كرستيان برجر والوفد المرافق له، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر مع الاتحاد الأوروبي في دعم القطاع الصحي بمصر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن استعراض أوجه التعاون السابق بين الوزارة، والاتحاد الأوروبي خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع التعاون الصحي الذي امتد في الفترة من عام 2014 إلى 2023 لدعم المستشفيات والوحدات الصحية، والمنظومة العلاجية والوقائية.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في الملف الصحي على خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير استعدادات القطاع الصحي، وتجهيزات مستشفيات محافظة شمال سيناء.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوفد أكد استعداد الاتحاد الكامل لدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء، من خلال آليات الدعم الطارئ بالاتحاد بتوفير أي احتياجات من شأنها المساهمة في رفع مستوى استعداد المنظومة الطبية، للتعامل مع أي تحديات مستقبلية.  

الصحة حادث تصادم طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي 45 مصابا المستشفيات حادث مرورى

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