السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

حادث طريق القاهرة
حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وقع نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بـ"أتوبيس"، بسبب الشبورة الكثيفة، الأمر الذي أدى إلى تصادم عدد كبير من السيارات، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، مشيرًا إلى أن الحصر الأوّلي للحادث أسفر عن مصرع 33 شخصًا، بينما أصيب 60  آخرين، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية لهم.

26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث 

وأوضح جميعة، أن الحادث وقع في تمام السابعة والنصف تقريبًا، مؤكدًا أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث في أقل من 6 دقائق عقب تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات المركزية بدائرة وادي النطرون، وقسم النوبارية، وأبو المطامير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، الأمر الذي أدى إلى اشتعال حريق في عدد كبير من السيارات، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. 

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