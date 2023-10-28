ارتفاع ضحايا حادث "صحراوى البحيرة" لـ32 وفاة و60 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا حريق عدد من السيارات على الطريق الصحراوي بالبحيرة إلى 32 و60 مصابًا.

حادث مروع على صحراوى البحيرة

تلقى اللواء محمود عبدالتواب، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب النيران بين ما يقرب من 30 سيارة، الأمر الذى أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين.

ودفع على الفور بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث الطريق الصحراوي بالبحيرة