4 وفيات و46 مصابًا وحريق 30 سيارة في حادث مروع على "صحراوي البحيرة"

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 46 آخرون بحروق وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، إثر نشوب النيران في ما يقرب من 30 سيارة، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية "، أمام مدخل قرية الشجاعة التابعة لدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمودعبدالتواب، مديرأمن البحيرة، إخطارمن شرطةالنجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب النيران بين ما يقرب من 30 سيارة الأمر الذى أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين.

ودفع على الفور بعدد من سيارات الحماية المدنية؛ من أجل المساهمة في السيطرة علي الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.