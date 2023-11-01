الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر تسلّم الدفعة التاسعة من المساعدات لأهالى غزة

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

سلَّمت جمعية الهلال الأحمر المصرية، نظيرتها الفلسطينية، الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهلال الأحمر، إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

استقبال المساعدات 

وأكدت الجمعية، أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة، لافتة إلى أن الهلال الأحمر في انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن أبرز الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، تونس، والإمارات وباكستان والهند والجزائر وباكستان وروسيا، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، وفنزويلا ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي.

ولفتت إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة. 

تسليم الدفعة الثامنة من مساعدات الهلال الأحمر الفلسطينى

وأوضحت جمعية الهلال، أنه عند وقوع النكبات والكوارث، تمد يد العون لدول العالم باعتبارها عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة، أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.

المساعدات الأحمر الفلسطيني شمال سيناء الهلال الأحمر الإغاثية معبر رفح البري

مواد متعلقة

غدا.. صرف معاشات نوفمبر 2023 بالمنحة الاستثنائية بمختلف المحافظات

التضامن تطلق فعاليات توعوية بمنطقة الأسمرات في إطار حملة " النظافة صحة وسلامة"

تسليم الدفعة الثامنة من مساعدات الهلال الأحمر الفلسطينى

علاج الإدمان يشارك في المؤتمر السنوي لجامعة حلوان

حماية ورعاية.. كيف دعمت وزارة التضامن أهالى شمال سيناء؟

التضامن تستعين بـ3500 متطوع لتسجيل ذوى الإعاقة بحملة "هنوصلك"

الهلال الأحمر: تسليم 118 شاحنة إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

وزيرة التضامن: غرفة عمليات مشكّلة بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى لمعرفة احتياجاتهم الفعلية

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"