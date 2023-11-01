الهلال الأحمر تسلّم الدفعة التاسعة من المساعدات لأهالى غزة

سلَّمت جمعية الهلال الأحمر المصرية، نظيرتها الفلسطينية، الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الهلال الأحمر، إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

استقبال المساعدات

وأكدت الجمعية، أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة، لافتة إلى أن الهلال الأحمر في انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن أبرز الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، تونس، والإمارات وباكستان والهند والجزائر وباكستان وروسيا، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، وفنزويلا ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي.

ولفتت إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة.

وأوضحت جمعية الهلال، أنه عند وقوع النكبات والكوارث، تمد يد العون لدول العالم باعتبارها عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة، أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.