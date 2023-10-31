تسليم الدفعة الثامنة من مساعدات الهلال الأحمر الفلسطينى

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليم الدفعة الثامنة من المساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت إلى استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة، حيث إن هناك تكاتفًا كبيرًا لإيصال المساعدات التي تتوافد من الدول العربية والأوروبية، وأيضًا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من داخل مصر لإيصال هذه المساعدات عن طريق الهلال الأحمر.