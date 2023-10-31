الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 14

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع من الكلمات الدلالية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منذ عرض أول حلقات المسلسل حيث يرغب قطاع عريض من محبي الدراما المصرية في مشاهدة المسلسل عبر شاشة قناة DMC ومنصة Watch It الرقمية.


أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة ال 14

يرغب قطاع عريض من متابعي أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع عبر شاشة مجموعة قنوات DMC في معرفة أحداث الحلقة ال 14 والتي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل وهى ذهاب زوجة الطبيب المقتول نجلاء بدر إلى العيادة مكان الواقعة ليلة مقتله عقب تفريغ الكاميرات في الشارع الخلفي للعيادة

كما شهدت الحلقة مواجهة بين عبد الغني والذي يقوم بدوره الفنان وليد فواز وزوجته رضوى والتي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع حيث أكد لها ذهابه إلى العيادة ليلة قتل الدكتور عصام مع إنكاره التام بارتكاب الواقعة وأنه فوجيء بسلاح الجريمة في غرفته في معمل التحاليل.

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مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر DMC

يتابع أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الملايين من محبي الدراما المصرية في مختلف دول العالم عبر شاشة مجموعة قنوات DMC ومنصة Watch It الرقمية في توقيتات مختلفة توافق مواعيد كافة فئات المجتمع من العاملين وربات البيوت وطلاب المدارس.

تعرض عبر شاشة dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء والساعة 2 فجرا والساعة 3 عصر اليوم التالي فيما تعرض عبر شاشة dmc Drama الساعة 11 مساء والساعة 5 فجرا والساعة  5 عصر اليوم التالي وتعرض عبر Watch It  من السبت إلى الثلاثاء.

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مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

لقى مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع ردود فعل واسعة بين جمهور الدراما العربية في مصر والوطن العربي على الرغم من تصاعد الأحداث في قطاع غزة نظرا لتصاعد الأحداث الدرامية بشكل مشوق المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب (توبة)، ويعرض عبر أحد شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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أحداث مسلسل صوت وصورة مسلسل صوت وصورة حنان مطاوع الحلقة ال 14 شاشة قناة DMC منصة watch it

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