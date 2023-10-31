الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض أخر حلقات مسلسل على باب العمارة عبر منصة WATCH IT

على باب العمارة
على باب العمارة

حقق مسلسل “على باب العمارة” لحاتم صلاح، نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه على منصة Watch it مطلع شهر أكتوبر الجاري. 

واستطاع المسلسل ان يحتل صدارة الأعلى مشاهدة عبر watch it خلال الفترة الماضية. 

ويعد مسلسل على باب العمارة أولى بطولات حاتم صلاح المطلقة في الدراما التليفزيونية وذلك عقب تألقه في مسلسلي الكبير اوى بشخصية نفادي ومسلسل الصفارة الذي جسد من خلاله شخصية علاء صديق البطل. 

ويبحث الجمهور عن موعد عرض آخر حلقات مسلسل على باب العمارة على منصة Watch it. 

مواعيد عرض الحلقة التاسعة والعاشرة مسلسل على باب العمارة 

تعرض منصة Watch it الحلقة التاسعة والعاشرة وهي الحلقات الأخيرة من مسلسل على باب العمارة المكون من 10 حلقات غدا الأربعاء حيث تتاح الحلقتين الأخيرتين من العمل عبر منصة WATCH IT صباح غد. 

وروجت الصفحة الرسمية لمنصة watch it على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للحلقات الأخيرة من مسلسل علي باب العمارة. 

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قصة مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة أحدث أعمال منصة  watch it الرقمية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة من بطولة الفنان حاتم صلاح، وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي.

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