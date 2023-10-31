الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المخرج محمد سلامة يبدأ تحضيرات مسلسل "إمبراطورية ميم" استعدادًا لتصويره

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة

بدأ المخرج محمد سلامة تحضيرات المسلسل الدرامي الجديد "إمبراطورية ميم" والذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي. 

وعلم "الدستور" أن المخرج محمد سلامة عقد جلسة عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل والنجم خالد النبوي مساء أمس، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

مسلسلات رمضان 2024

ويبدأ محمد سلامة خلال الأسبوع المقبل تحديد أماكن تصوير العمل استعدادًا لتحديد موعد نهائي للتصوير، والمنتظر ان يكون منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث العمل حول أب يواجه أزمات في رعاية أولاده بعد وفاة زوجته، ومن المقرر أن تخضع الأحداث لمعالجة عصرية يكتبها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، حيث يواصل حاليًا كتابة الحلقات الأولى لتسليمها للشركة المنتجة للعمل.

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبدالقدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، والرواية سبق وقُدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "إمبراطورية ميم" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال خالد النبوي 

وكان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

محمد سلامة المخرج محمد سلامة إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم خالد النبوي مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لتجهيز "إمبراطورية ميم"

خالد النبوى يدين الاعتداء على المستشفى المعمدانى بغزة: إبادة جماعية

خالد النبوي يبدأ تحضيرات "إمبراطورية ميم" استعدادا لرمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

وصول رئيس الوزراء لمقر الكتيبة 101 برفقة رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف