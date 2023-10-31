المخرج محمد سلامة يبدأ تحضيرات مسلسل "إمبراطورية ميم" استعدادًا لتصويره

بدأ المخرج محمد سلامة تحضيرات المسلسل الدرامي الجديد "إمبراطورية ميم" والذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي.

وعلم "الدستور" أن المخرج محمد سلامة عقد جلسة عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل والنجم خالد النبوي مساء أمس، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

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ويبدأ محمد سلامة خلال الأسبوع المقبل تحديد أماكن تصوير العمل استعدادًا لتحديد موعد نهائي للتصوير، والمنتظر ان يكون منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث العمل حول أب يواجه أزمات في رعاية أولاده بعد وفاة زوجته، ومن المقرر أن تخضع الأحداث لمعالجة عصرية يكتبها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، حيث يواصل حاليًا كتابة الحلقات الأولى لتسليمها للشركة المنتجة للعمل.

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبدالقدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، والرواية سبق وقُدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "إمبراطورية ميم" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال خالد النبوي

وكان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".