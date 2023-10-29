الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لتجهيز "إمبراطورية ميم"

خالد النبوي
خالد النبوي

يواصل الفنان خالد النبوي التحضير لمسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وينضم بذلك لقائمة مسلسلات رمضان 2024.

 

وتكثف شركة أروما المنتجة للمسلسل جلسات العمل بين المخرج محمد سلامة، الذي يعكف حاليا على معاينة أماكن التصوير، والاستقرار على القائمة الرسمية والكاملة للفنانين المشاركين في البطولة بجانب خالد النبوي، على أن ينطلق التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل للحاق بالموسم الرمضاني.

 

جدير بالذكر أن استقرت شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، على إسناد مهمة إخراج مسلسل "إمبراطورية م" بطولة النجم خالد النبوى للمخرج محمد سلامة، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

 

مسلسل "إمبراطورية. م" مأخوز عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الأنتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

 

ويعد مسلسل "إمبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوي، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

 

وكان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدى وجوهر.

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