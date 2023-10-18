الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد النبوى يدين الاعتداء على المستشفى المعمدانى بغزة: إبادة جماعية

خالد النبوي
خالد النبوي

أدان الفنان خالد النبوي القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة وسقوط قرابة 800 شهيد من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وكتب خالد النبوي، عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو "إنستجرام": "إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، العالم كله يشاهد، القصة تبدأ، تحيا فلسطين".

نقابة المهن التمثيلية تدعم قرارات الرئيس

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

وقالت النقابة، في بيانها: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

واختتم البيان: "نؤكد جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر، الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية، حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".

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