الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة

الارصاد
الارصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

"الأرصاد": ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم الثلاثاء

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درجات الحرارة اليوم الأثنين.. تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 23 12 
دمنهور 23 13
وادي النطرون 22 13
كفرالشيخ 23 13
المنصورة 24 13 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 12 
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 27 15
نخل 23 5 
كاترين 19 4
الطور 26 15
طابا 24 15
شرم الشيخ 28 14
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 23 12
السلوم 22 11
سيوة 26 12
رأس غارب 27 15
الغردقة 28 14
سفاجا 26 17
مرسى علم 28 15
شلاتين 27 19
حلايب 25 20
أبورماد 27 17 
رأس حدربة 26 18
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 26 10
أسيوط 26 11
سوهاج 29 13
قنا 30 13 
الأقصر 31 14
أسوان 31 14
الوادى الجديد 30 14
أبوسمبل 30 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 20
المدينة المنورة 31 19 
الرياض 26 17
المنامة 24 19
أبوظبي 26 18
الدوحة 26 19
الكويت 25 13
دمشق 19 8
بيروت 19 14
عمان 17 8
القدس 17 8
غزة 20 14
بغداد 26 14
مسقط 27 24
صنعاء 26 11
الخرطوم 37 21
طرابلس 19 12
تونس 19 8
الجزائر 16 7
الرباط 21 8
نواكشوط 29 17

درجات الحرارة المتوقعة غدا درجات الحرارة الأرصاد طقس دافي الظواهر الجوية

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