الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعيين كابتن طيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة إير كايرو والعضو المنتدب

كابتن طيار أحمد
كابتن طيار أحمد شنن


أعلنت شركة إير كايرو عن تعيين كابتن طيار احمد شنن رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 خلفا حسين شريف الذي تقدم باستقالته من المجلس وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والعرفان حسين شريف لما بذله من مجهود في النهوض بالشركة خلال 4 سنوات توليه الادارة.
وكان كابتن احمد شنن يشغل منصب مدير عام العمليات الجوية بالشركة ومدرب معتمد من منظمة ICAO كما شغل منصب المدير العام للسلامة والجودة بالشركة.
وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته في كابتن شنن وأكد ثقته في قدرته على قيادة الشركة في هذا الوقت المهم، 
و قدم شنن الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم وأعرب عن التزامه المطلق لتحقيق رؤيه  وأهداف الشركة  
وشدد شنن بشكل خاص على أهمية استمرارا لمسيرة النمو وتنويع الخدمات  بما يتماشى مع الأهداف المحددة للخطة الاستراتيجية 2027 حيث تعتمد شركة إير كايرو على سجل حافل بالنجاح الممتد على مدار 20 عامًا والاستفادة من الخبرات والتجارب الكبيرة لعامليها القادرة على الحفاظ على مكتسبات إير كايرو وتعزيزها.    


يشار الي ان وزارة الطيران المدني اطلقت  عدد من الرحلات التشجيعية للمسافرين باسعار مخفضة لشركتي مصر للطيران واير كايرو بين مصر وعدد من الدول الاجنبية والعربية  لتنشيط السياحة وحركة السفر بالمطارات المصرية 
اكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ان الشركة تدرس حاليا تقديم عروض ترويجة وتنافسية في نفس الوقت  لتنشيط حركة السياحة للمقاصد المصرية 
واضاف زكريا في تصريحات صحفية "للدستور" ان مصر للطيران تدرس طرح العديد من العروض الترويجية التي تساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة وفقا لامكانيات الشركة واتجاهات الدولة 
واضاف يحيي ان مصر للطيران للخطوط اطلقت بالفعل عدد من الحوافز التشجيعية للمسافرين من خلال طرح  تخفيضات على أسعار الرحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية خاصة مدن الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقة وذلك تزامنًا مع أجازات منتصف العام الدراسي، وتطرح تخفيض للعائلة من خلال قيام الأب بدفع التذكرة كاملة على أن تحصل الزوجة علي تخفيض 25% والأبناء على تخفيض 33%.

وقال الطيار محمد موسي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن مصر للطيرانتعمل ضمن منظومة هدفها تقديم اسعار تنافسية للمسافرون كما ان الشركة الوطنية تحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة الداخلية،  واضاف موسي انه تم طرح تخفيضات لعدد من الوجهات السياحية بمصر سواء للمصريين أو الأجانب، مضيفًا أن التخفيضات سارية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 10 فبراير 2024، وخلال الفترة من 25 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2024.

و قال حسين الشريف رئيس مجلس ادارة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ان الشركة تعمل بنظام الطيران المنخفض التكاليف لتناسب كافة العملاء بالاضافة انها تقدم عروض ترويجية خاصة خلال الاعياد والاجازات الرسمية بهدف تشجيع الحركة السياحية

واضاف الشريف ان الشركة اطلقت ابتداء من الثلاثاء الماضي عدد من الرحلات التشجيعية ورحلات داخلية خلال اجازة نصف العام باسعار تبدأ من 2300 جنيه،  وتاتي تلك الرحلات في إطار حرص اير كايرو على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتوفير خيارات متنوعة من الرحلات لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وأضافت ان المسؤلين يسعون من خلال هذه الرحلات إلى المساهمة في دعم قطاع السياحة المصري وتعزيز حركة السفر بين مصر ومختلف دول العالم من خلال فتح العديد من النقاط الجديدة وتقديم عروض تنافسية 
واضاف الشريف ان الشركة قررت تشغيل رحلات طيران إضافية خلال اجازة نصف العام حيث تسيير الشركة 140 رحلة اسبوعية، وذلك بهدف تسهيل السفر للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر إلى مختلف أنحاء البلاد.

كابتن احمد شنن العمليات الجوية منظمة ICAO شركة إير كايرو وزارة الطيران المدني

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