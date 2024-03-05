إلغاء رحلتى مصر للطيران إلى مطار ميونخ يومى الخميس والجمعة

أعلنت مصر للطيران، قبل قليل، إلغاء بعض رحلاتها إلى ألمانيا وذلك وفقًا إلى للتعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار ميونخ- ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يومى الخميس والجمعة 7 و8 مارس 2024، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونيخ، ورقم MS788 بخط سير ميونيخ/ القاهرة وذلك يومي الخميس والجمعة 7 و8 مارس 2024.

لذا يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران



علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

المفاوضات الأسبوع المقبل

وكانت قد دعت نقابة عمال ألمانية كبرى، أمس الإثنين، الموظفين الأرضيين في شركة طيران "لوفتهانزا" إلى الإضراب مرة أخرى يومي الخميس والجمعة المقبلين، في إطار سعيها لزيادة الضغط قبل جولة أخرى من المفاوضات الأسبوع المقبل.

ووجهت نقابة "فيردي" العمالية ذات النفوذ، وهى ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا من حيث عدد الأعضاء، سلسلة من الإضرابات المماثلة خلال أربع جولات من المفاوضات الفاشلة حتى الآن مع لوفتهانزا في الأشهر الأخيرة.

وقال مارفن ريشينسكي، كبير مفاوضي نقابة فيردي: "من غير المعقول لأي شخص أن تقوم هذه الشركة بالإعلان عن أداء سنوي قياسي هذا الأسبوع، وزيادة المكافآت لمجلس إدارتها بشكل كبير، في حين أن الموظفين الأرضيين الذين يتقاضون أجرًا بالساعة يصل أحيانًا إلى 13 يورو (حوالي 14 دولارًا) لا يعرفون حتى كيف يمكنهم تغطية نفقاتهم في بعض أغلى المدن الألمانية".

وطالب الموظفون الأرضيون في لوفتهانزا بزيادة في الأجور بنسبة 12.5% على مدار 12 شهرًا، بالإضافة إلى علاوات استثنائية لمواجهة التضخم، وفقًا لفيردي.