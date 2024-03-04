الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

درجات الحرارة اليوم الأثنين.. تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع

طقس
طقس

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بحالة الطقس فأن حالة الطقس من أكثر الامور التى تشغل بال الكثير من المواطنين خاصة في ظل التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

العظمى الصغرى

القاهرة  23- 15

الإسكندرية 21- 13

الإسماعيلية 24- 12

دمياط 21-13

بورسعيد 21-13

السويس 23-13

الغردقة  26 – 16

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ولفتت هيئة الأرصاد، إن طقس الإثنين والثلاثاء 4-5 مارس 2024، سيشهدان انتشار شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من يوم الأربعاء 6 مارس حتى الجمعة 8 مارس 2024، حيث تنتشر الشبورة المائية من الساعة الـ 4 حتى الـ 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة اليوم في الإسماعيلية

حالة الطقس اليوم الأحد وباقي الأسبوع في محافظات مصر

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تواصل حالة الاستقرار النسبي في حالة الطقس بالإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، حيث سادت أجواء شتوية مائلة للبرودة مع وجود فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد على ضرورة توخى الحذر من انخفاض درجات الحرارة مرة أخري لذا يجب الحرص على عدم اترداء الملابس الخفيفة خلال تلك الفترة حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.

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