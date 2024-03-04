حالة الطقس المتوقعة اليوم في الإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، استقرار حالة الطقس اليوم الاثنين في مختلف أنحاء المحافظة.

طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على الإسماعيلية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالإسماعيلية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين العظمى ٢٤ درجة مئوية، الصغرى ١٢ درجة مئوية، كما متوقع تواجد الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم عددًا من الأنشطة المنتوعة بمكتبة أبو صوير الثقافية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

تفاصيل الأنشطة الثقافية

ونفذت مكتبة أبو صوير الثقافية، اليوم، بالتعاون مع دار البراعم للأطفال، مسابقة في المعلومات العامة واكتشاف المواهب، تنفيذ عبدالرحمن فراج، وتم خلال المسابقة إلقاء عدة أسئلة على الأطفال عن مصر والمحافظات المصرية وكذلك عن السيرة النبوية والصحابة الكرام، وكذلك تم الاستماع للأطفال الموهوبين في الغناء والإنشاد، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.

محاضرة بعنوان علم بلدى

كما نظمت إدارة الشئون الثقافية بالفرع محاضرة بعنوان علم بلدي ضمن نشاط التمكين الثقافي، ألقتها كريمة عمران، وتحدثت خلالها عن دلالة لكل لون فى علم مصر، وذلك بجمعية التثقيف الفكري، إشراف إيناس محمد مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية.