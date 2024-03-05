عاجل| بيان جديد لـ"الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء.. ماذا يحدث فى البلاد؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 6 من مارس 2024، على جميع أنحاء الجمهورية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية إلى المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة أنَّه اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، تشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ما يزيد من برودة الأجواء، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة متفرقة على مختلف البلاد بمحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أنَّه يسود طقس دافئ مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وسيناء، أما عن حالة الطقس ليلًا فهو مائل للبرودة على كل الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ البلاد تشهد استقرارًا في الحالة الجوية وثبات في درجات الحرارة من غدٍ الأربعاء وحتى الإثنين المقبل.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ولفتت الأرصاد إلى حالة البحر المتوسط لتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير للمواطنين من انخفاض درجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بانخفاض درجات الحرارة والتغيرات الجوية المتتالية، مؤكدة على عودة الأجواء إلى المعدلات الطبيعية خلال الأيام المُقبلة، مع عودة الأمطار المتفرقة على البلاد.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة وفي فترات الصباح الباكر، تجنَّبًا للإصابات الناتجة عن التغيرات الجوية.