الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السياحة تطلق حملة ترويجية أول أيام رمضان بالدول العربية 

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

كشفت وزارة السياحة والآثار ، عن عزمها إطلاق حملة ترويجية لمصر، تبدأ خلال أيام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأكدت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق الحملة سيكون أول أيام شهر رمضان.

ومن المقرر، أن تستهدف الحملة الدول العربية والخليجية منها السعودية الكويت والإمارات والبحرين والعراق والأردن وحثهم على زيارة مصرخلال شهر رمضان، لما تتمتع به من عادات وتقاليد مختلفة بالإضافة لقضاء بداية من إجازات عيد الفطر بالقاهرة والمدن الشاطئية.

كذلك العمل على زيادة نصيب مصر من السياحة العربية هذا العام حيث تمثل السوق العربية 20%، من إجمالي السياح الذين تستقبلهم مصر رغم أنها تمثل إحدى أهم الوجهات السياحية المفضلة لدى العرب ومواطني دول الخليج.

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