الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير السياحة يستقبل عمدة برلين بالجناح المصري ITB"

عمدة برلين ووزير
عمدة برلين ووزير السياحة

 

استقبل، اليوم،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار،  عمدة برلين، الذي حرص على زيارة الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها حتى 7 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

ومن جانبه، أشاد  عمدة برلين بالجناح المصري المُشارك وتصميمه المتميز.

ورحب  الوزير، به، مؤكدًا على أهمية السوق الألماني بالنسبة لمصر حيث يعتبر من الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ولا سيما في ظل مكانة المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الألمان.

وزير السياحة يفتتح الجناح المصرى المُشارك فى بورصة برلين السياحية ITB

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وزير السياحة يناقش الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر

 

وحرص  أحمد عيسى على تقديم الدعوة  عمدة برلين لزيارة مصر في أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها وخاصة لما تتمتع به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة لا مثيل لها حول العالم.

 96 عارض يمثلون 51 منشأة فندقية

 

جدير بالذكر أنه شارك في افتتاح الجناح المصري اليوم كل من السفير خالد جلال سفير مصر في برلين،  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة،  محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

 

 تفاصيل الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB

تُشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse، بجناح مساحته 1178 م2، وذلك خلال فعاليات البورصة التي تستمر خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

ويضم الجناح المصري 96 عارض يمثلون 51 منشأة فندقية، و41 شركة سياحية، و4 شركات طيران.

وقد جاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني، يوجد على جدرانه شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة للوجهات السياحية المصرية، ويتوسط الجناح مسلة فرعونية عليها نقوش بالكتابة الهيروغليفية.

وينقسم الجناح إلى جزئيين، الأول مدخل عبارة عن بهو، والمبنى الرئيسي يظهر عليه الطابع المعماري للمتحف المصري الكبير في كثير من تفاصيله الفنية، ويحتوي المبنى الرئيسي على دور أرضي به منطقة مخصصة للحرف اليدوية المصرية مثل التطريز والخيامية والمشغولات النحاسية، بالإضافة إلى مكان مخصص على شكل تصميم البيوت النوبية يتم فيه تقديم المأكولات المصرية المختلفة والمشروبات التراثية التي تتميز بها أسوان والنوبة، بينما يحتوي الدور العلوي على أماكن قاعات مخصصة للاجتماعات.

أما الجزء الثاني فهو مخصص للعارضين من شركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، ويوجد به مكتب للاستعلامات، وكذلك أماكن مخصصة لعرض الأفلام الترويجية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وشاشات تبرز الواجهات السياحية المختلفة في مصر مثل القاهرة، الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، والغردقة. كما يتم عرض أفلام وثائقية عن المأكولات المصرية، والمتحف المصري الكبير.

ويوجد أيضًا شاشة عرض على أرضية مدخل الجناح على هيئة خرطوش، ومن أبرز الأنشطة التي تتواجد بالجناح عازفة الهارب.

 

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