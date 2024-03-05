المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل تتعمد عدم إدخال المواد الطبية المنقذة للحياة

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تتعمد عدم إدخال المواد الطبية المنقذة للحياة، مؤكدًا أن هذا دليل على نيتها بالقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

خطة للاحتلال لاستهداف المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف المغبط، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن عدم السماح للمنظمات الدولية بالدخول الى القطاع والسماح بدخول عدد قليل جدًا من الشاحنات هى خطة للاحتلال لاستهداف المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع، مؤكدًا أن هناك خطة إسرائيلية تستهدف المدنيين وتتضمن عرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية للقطاع، وفصل المناطق والمحافظات عن بعضها.

كل تلك الأفعال تبين نية إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية



وأشار مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي إلى أن كل تلك الأفعال من استهداف لمقومات الحياة الرئيسية والتجويع وعدم السماح بدخول المساعدات إلى القطاع تبين نية إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية، منوهًا بأنه تم توثيق عمليات دهس للمواطنين نفذتها القوات الإسرائيلية بشكل متعمد، والتي تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية.