الأربعاء 06 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": دوى صافرات إنذار وانفجار فى مدينة أوديسا الأوكرانية

صافرات إنذار
صافرات إنذار

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوى صافرات الإنذار وانفجار في مدينة أوديسا الأوكرانية.

وفي سياقٍ متصل، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا.

وقال كيربي- في تصريح، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لم يطلب يومًا أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده.

وأوضح أن زيلينسكي يطلب فقط معدات وقدرات على حد تعبيره، ولم يطلب يومًا أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده. 
جاء تصريح كيربي تعليقًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي دعا فيها الحلفاء في أوروبا إلى "عدم إظهار الجبن" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، وفقًا للقناة الأمريكية.

صافرات الإنذار سماع دوى صافرات الإنذار مدينة أوديسا اوكرانية واشنطن

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