ماكرون لحلفاء أوكرانيا: لا تكونوا جبناء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الوقت حان كي يكثف حلفاء أوكرانيا جهودهم، مشددًا على أن الوقت الراهن "لا يتحمل أن نكون فيه جبناء".

وواجه ماكرون ردود فعل سلبية من كثير من الحلفاء الغربيين، بعد أن ناقش علنًا فكرة إرسال قوات من الدول الغربية إلى أوكرانيا، في مؤتمر عُقد في باريس بشأن أوكرانيا يوم 26 فبراير شباط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ماكرون، خلال زيارته إلى براغ، أنه متمسك بتصريحاته، وأنه من الضروري القيام "بقفزة استراتيجية".

وقال إن فرنسا وجمهورية التشيك "على دراية تامة بأن الحرب عادت إلى أراضينا (في أوروبا)، وإن بعض القوى التي أصبح من غير الممكن إيقافها يزداد خطر مهاجمتها لنا يومًا بعد يوم، ومن ثم سيتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التاريخ والشجاعة التي يتطلبها هذا الوضع".

وأكد ماكرون دعم الخطط التي أعلنت عنها جمهورية التشيك، الشهر الماضي، والتي حظيت بدعم كندا والدنمارك وغيرهما من الدول، لتمويل الشراء السريع لمئات آلاف طلقات الذخيرة من بلدان أخرى لإرسالها إلى أوكرانيا.

وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في قذائف المدفعية؛ إذ تحاول قواتها صد القوات الروسية التي تشن هجمات مجددًا من جهة الشرق، بعد مرور عامين على الحرب.