الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 9 مجازر ضد العائلات بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة، بالإضافة إلي ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30717 شهيدا و72156 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن إصرار الدول المانحة الـ17 على تعليق تمويلها الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، هو بمثابة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة وحرب إبادة جماعية وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد أبو هولي خلال لقائه، مع نائب ممثل النرويج لدى فلسطين فيجار أندريسين، على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال "الأونروا" وإنقاذ أرواح ما يزيد على 1.7 مليون نازح، فرض عليهم الاحتلال الإسرائيلي النزوح بشكل قسري، يقيمون في مراكز الإيواء.

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