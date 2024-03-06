الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدير مستفى كمال عدوان: جيش الاحتلال تعمد إتلاف الأجهزة مستشفياتنا في غزة

اقتحم مستشفي في غزة
اقتحم مستشفي في غزة

قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستفى كمال عدوان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم مستشفياتنا في غزة وتعمد إتلاف الأجهزة ليعقد الوضع الصحي أكثر ونفتقد أدوية التخدير ومستلزمات طبية كثيرة مهمة.

وأضاف مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، الاحتلال هدم مباني المستشفى الإدارية واقتحم كل الأقسام وفقدنا حوالي 12 مريضا بسبب عدم تشغيل غرف العمليات، ونقلنا حالات استهداف دوار النابلسي بوسائل بدائية ما زاد من عدد الشهداء ومعاناة المصابين.

وطالب مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، بإمداد مناطق الشمال بالوقود بعد وفاة أطفال نتيجة الأوضاع في شمال القطاع، فضلًا عن أننا فقدنا حياة طفلين بسبب عدم توافر الكهرباء ونتوقع فقدان المزيد من المرضى المنومين في المستشفى الوحيد القادر على تقديم الخدمة الطبية في شمال قطاع غزة.


وواصل مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، أعلنا بخروج المستشفى عن الخدمة بسبب عدم توافر الوقود وشح المستلزمات والطعام.

غزة مستلزمات طبية الاحتلال جيش الاحتلال

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