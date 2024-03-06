الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: غزة تعانى من سوء التغذية والمجاعة فى المناطق الشمالية

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن قطاع غزة يعاني من سوء التغذية والمجاعة خصوصًا في المناطق الشمالية لوادي غزة، حيث استشهد نحو 16 طفلًا بسبب الجوع ونقص التغذية.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن الأوضاع في شمال قطاع غزة لا تختلف كثيرًا عن أوضاع الجنوب، خصوصًا أن أوضاع النازحين في المناطق السوطى والجنوبية متدهورة للغاية، نظرًا لعدم تمكنهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وتابع أن ما يعين الفلسطينيين وخصوصًا في المناطق الجنوبية بالقطاع هو دخول الشاحنات عبر مصر إلى قطاع غزة، وهذه الشاحنات تأتي محملة بالاحتياجات بأنواعها المختلفة سواء من طعام أو مياه وملبوسات ومستلزمات الشتاء والخيام، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الوقود بالمشافي.

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