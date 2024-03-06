الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حماس: أبدينا المرونة المطلوبة للوصول لاتفاق لوقف شامل للعدوان الإسرائيلي

حماس
حماس

قالت حركة حماس، إننا أبدينا المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت الحركة، أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات الاتفاق وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من قطاع غزة وإدخال المساعدات، مؤكدة أن الحركة ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72156 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقف شامل للعدوان الإسرائيلي غزة الاحتلال عودة النازحين

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