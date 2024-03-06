الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الكرملين: لا نعترف بمذكرتيِّ المحكمة الجنائية الدولية ضددعسكريين روسيين

الكرملين
الكرملين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عدم الاعتراف بمذكرتيِّ الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد قائدين عسكريين روسيين، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائى، وأن أى قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

وقال بيسكوف تعليقًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين: "نحن نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة.. لا تعترف روسيا مثل عدد من الدول، باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

عسكريين روسيين المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية الاعتقال الكرملين

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