خبير اقتصادى: قرارات اليوم تخاطب السوق بطرفيه المستهلك والمستثمر

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شادي، أن القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري أمس، وتوجيه الرئيس السيسي اليوم بالإفراج عن السلع من الجمارك، تخاطب السوق بطرفيه المستهلك والمستثمر، مشددًا على أن التحرك اليوم لم يكن على مستوى الجهاز المصرفي ولكن لها تأثير على السوق بشكل عام.

وأضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا أمام مرحلة جديدة في التعامل مع سعر الصرف لم تمر على الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه في السابق كان الاقتصاد المصري يستخدم طريقة لسعر الصرف يسمى سعر الصرف المدار وتحديد مستوين للسعر يتم التحرك من خلالهم، إلا أن السعر الآن أصبح مرنا.

وأضاف أن التحرير المدار لسعر الصرف كان به تحديد لنطاق للسعر ولا يجب أن يتخطاه، منوهًا بأن اليوم البنك المركزي أطلق العنان لسعر الصرف وجعل السوق هو المتحكم به، وهو ما سيقوم بتحديده، موضحًا أنه في حالة هناك تحركات غير منطقية في سعر الصرف سيكون هناك تدخل من البنك.