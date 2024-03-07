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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع خلال تعاملاته أمس ما بين 18 و20 جنيهًا في البنوك المصرية، وذلك قبل أن يتراجع في ختام التعاملات.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات- البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر صرف الدولار ليسجل 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

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وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجل سعر العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعًا ما بين 15- 25 قرشًا للشراء والبيع في بداية التعاملات، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 53.92 جنيه للشراء، و54.09 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 53.92 جنيه للشراء، و54.09 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 53.78 جنيه للشراء، و53.91 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، سجل تباينًا في البنوك المصرية ما بين ارتفاع وتراجع، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 62.98 جنيه للشراء، و63.19 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 62.98 جنيه للشراء، و63.19 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 62.91 جنيه للشراء، و63.07 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 13.46 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 160.01 جنيه للشراء، و161.25 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في الاجتماع الاستثنائي أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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