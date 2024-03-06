الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"صناعة النواب": نتوقع انخفاضًا كبيرًا فى سعر الدولار هذا الشهر.. وانخفاض أسعار السلع

محمد السلاب
محمد السلاب

علّق محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار الدولة المصرية تحرير سعر الصرف طبقًا لآليات السوق.

وقال السلاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء،: "نتوقع انخفاضًا كبيرًا في سعر صرف الدولار هذا الشهر وانخفاض أسعار السلع".

وتابع: "مصر تتمتع ببنية تحتية قوية ومؤهلة لاستقطاب أي استثمارات، وتعد مصر بوابة لإفريقيا والدول العربية، وليست هناك دولة في المنطقة تتمتع بما تتمتع به مصر".

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن ثبات سعر العملة أمر هام جدًا للدول، حتى تكون هناك ثقة للمستثمرين الراغبين في القدوم لوضع أموالهم، متوقعًا انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.

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