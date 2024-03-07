هبوط تدريجى فى أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك

شهدت العملات الأجنبية هبوطًا تدريجيًا في بداية تعاملات اليوم، بعد استقرار سعر الصرف أمس قبل إغلاق البنوك، عقب إعلان مصر تحرير سعر الصرف.

وبلغ سعر الدولار خلال اليوم الخميس، 49.4320 جنيه للشراء و49.5686 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي، وذلك عقب أن ارتفع أمس الأربعاء ليتخطى تلك الأسعار.

واتخذ البنك المركزي، أمس الأربعاء، إجراءات للعمل على تسعير الجنيه بشكل عادل؛ بهدف تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين قدرتها التنافسية في التجارة الدولية.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد سعر الصرف مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة مع بدء تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.