سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم استقرارا سعريا عند الارتفاعات التي سجلها الأربعاء الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل كافة العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-3-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7506 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.1040 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.8019 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0253 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2706 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5215 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى: 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 13.15 جنيه للشراء، 13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib: 13.10 جنيه للشراء، 13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.17 جنيه للشراء و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 13.22 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 13.18 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 13.10 جنيه للشراء، 13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس : 13.14 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 13.20جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.