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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-3-2024 مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل العملات، مما دفع الريال السعودي لتخطي سعر ١٣ جنيها بدلًا من ٨ جنيهات في كافة البنوك.

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس ٧-٣-٢٠٢٤

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بعد أن لجأ البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل كافة العملات ومنها الجنيه المصري.

سجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري:

13.19 جنيه للشراء

13.21 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

سعر الريال السعودي اليوم 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB:

13.27 جنيه للشراء

13.36 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

13.55 جنيه للشراء

13.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

13.46 جنيه للشراء

13.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي:

13.32 جنيه للشراء

13.40 جنيه للبيع

 

البنك الأهلي الكويتي:

13.52 جنيه للشراء

13.55 جنيه للبيع

 

بنك كريدي أجريكول:

13.51 جنيه للشراء

13.56 جنيه للبيع

 

بنك الإسكندرية:

13.31 جنيه للشراء

13.36 جنيه للبيع

 

بنك قناة السويس:

13.28 جنيه للشراء

13.37 جنيه للبيع

وقرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بنحو ٦٪؜ و تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7506 ريال سعودي 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0896 ريال سعودي 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7800 ريال سعودي 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0251 ريال سعودي 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2544 ريال سعودي 

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5213 ريال سعودي 

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الدولار يتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في بورصة الدواجن

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