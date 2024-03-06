الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

سعر الدولار
سعر الدولار

تصدر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري قائمة مؤشرات جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الساعات الماضية، بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، خلال اجتماع استثنائي للجنة  السياسة النقدية، ليصل سعر الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا كبيرًا في عدد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، خلال الساعات الماضية.

وارتفع سعر البنك المركزي المصري اليوم مقابل الجنيه المصري من 30.8323 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، إلى 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

كما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، مقابل 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

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سعر الدولار في البنوك

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

كما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل الدولار: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 46.40 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.750 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

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