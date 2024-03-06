الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والأجنبية بعد رفع سعر الفائدة

يواصل الكثير من الأشخاص البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، حيث ارتفع سعر العملات في البنوك وكذلك أسعار الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وارتفع سعر الدولار اليوم في عدة بنوك في مصر، مما أثار اهتمام واستفسار الكثير من المواطنين والمستثمرين وبحسب بيانات البنوك فإن سعر الدولار في بعض البنوك قد ارتفع إلى مستويات تاريخية، حيث سجل في بنك CIB نحو 48.0 جنيهًا للشراء و48.1 جنيهًا للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي وصل إلى 48.6 جنيهًا للشراء و48.7 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB - التجاري الدولي

سعر الشراء: 48.0 جنيهًا

سعر البيع: 48.1 جنيهًا

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 48.0 جنيهًا

سعر البيع: 48.1 جنيهًا

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.6 جنيهًا

سعر البيع: 48.7 جنيهًا

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 45.1 جنيهًا

سعر البيع: 45.2 جنيهًا

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 47.75 جنيهًا

سعر البيع: 47.85 جنيهًا

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

للشراء: 48.1 جنيهًا

للبيع: 48.2 جنيهًا

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 48.0 جنيهًا

سعر البيع: 48.0 جنيهًا

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 47.0 جنيهًا

سعر البيع: 47.15 جنيهًا

إصدار شهادات جديدة بفائدة 30%

وأصدر بنكي مصر والبنك الأهلي شهادات استثمار جديدة بعوائد مرتفعة تصل إلى 30% لمدة 3 سنوات، حيث ينخفض العائد في السنوات الثانية والثالثة إلى 25% و20% على التوالي، بتوزيع دوري للعوائد، يأتي هذا القرار بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، يشمل القرار أيضًا تعديل أسعار العوائد على شهادات الاستثمار البلاتينية لمدة 3 سنوات، حيث يتم صرف العائد بشكل شهري لتصبح 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة.