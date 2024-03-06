أحمد أبوالسعد: رفع الفائدة وسعر الصرف المرن خطوتان لبداية إصلاحات أخرى

قال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة "إزيموت مصر" لإدارة الأصول وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة لا بد أن يوكبه تحديد السعر العادل لصرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال المرحلة الراهنة.

أضاف أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طرح شهادات جديدة بعائد 30% يمثل نقلة اجتماعية وهي خطوة ذات بعد اجتماعي أكثر منها اقتصادي، موضحا أن رفع الفائدة بنسبة 6% يمثل أكبر عملية رفع للفائدة جرت، مشددا على أنها خطوة ستعمل على تحريك السوق الراكد والذي يعاني منذ فترة من أزمة توافر الدولار.

ألمح عضو مجلس إدارة البورصة إلى أن عملية رفع الفائدة وتحديد سعر الصرف المرن لا بد أن تكونا خطوتين لبداية العديد من الإصلاحات الأخرى، مثل السياسات المالية والنقدية، حتى يشعر المواطن البسيط بالتحركات الرسمية من الدولة على أرض الواقع.

رفع سعر الفائدة

وقال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس؛ ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأوضح أن ذلك يأتي استمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024

من ناحية أخرى أصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الاولى و22%؜ للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

كما تقرر تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميًا.