الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلال شعيب: البنك المركزى تمكن من إجراء عملية جراحية للاقتصاد

بلال شعيب خبير اقتصادي
بلال شعيب خبير اقتصادي

قال بلال شعيب خبير اقتصادي، إن التضخم أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأيضًا ظاهرة "الدولَرة" وهي مرتبطة بالتضخم والتسعير، حيث أنها عملية التسعير بالدولار في الأسواق المحلية بدلًا من استخدام الدولة للعملة الوطنية الخاصة بها.

وأضاف الخبير الاقتاصادي، خلال مدتخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كثير من القظاعات السيارات والحديد والصلب والأغذاية يتم تحديد تكلفتها بالدولار وبيعها في السوق بالسعر المحلي وبالتالي كان هناك حالة من ارتفاع المبالغ فيه، واليوم مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفر السيولة الدولارية إمكان للجراح المصري في البنك المركزى عملية جراحية للاقتصاد من خلال زيادة أسعار الفائدة. 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك حالة من النقض خارج الجهاز المصرفي يقدر حاليًا تريلون جنية، وبالتالي البنك المركزى المصري محتاج أن يسحب جزء من السوق لتكون داخل الجهاز المصرفي. 

خبير اقتصادي التحديات الدولة المصرية ظاهرة الدول رة الاسواق الجهاز المصرفي

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: ما يجرى على الأراضى الفلسطينية هو حرب إبادة مُخططة

محلل سياسى: مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

أستاذ التخطيط العمرانى: لجان دورية تتفقد المناطق المطورة كل 3 أشهر

محلل سياسى: مصر تلعب دورًا كبيرًا لوصول المساعدات لغزة فى ظل التعنت الإسرائيلى

الرئيس السيسى: بحثت ورئيس وزراء أرمينيا زيادة التبادل التجارى والاستثمار

الرئيس السيسى ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

"القومى للبحوث" يوضح دور الصيام فى تقليل ضغط الدم وضبط السكر

مستشار وزير الزراعة: 274 منفذ بيع لـ"خير مزارعنا"

الأكثر قراءة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

عطل فنى يضرب فيسبوك

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

البنك المركزى: تطبيق السعر العادل للجنيه إجراء بالغ الأهمية

خبراء اقتصاديون يشيدون بقرار اتباع سياسات سعر الصرف المرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد غزة ومحاولات لوقف إطلاق النار.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى