بلال شعيب: البنك المركزى تمكن من إجراء عملية جراحية للاقتصاد

قال بلال شعيب خبير اقتصادي، إن التضخم أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأيضًا ظاهرة "الدولَرة" وهي مرتبطة بالتضخم والتسعير، حيث أنها عملية التسعير بالدولار في الأسواق المحلية بدلًا من استخدام الدولة للعملة الوطنية الخاصة بها.

وأضاف الخبير الاقتاصادي، خلال مدتخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كثير من القظاعات السيارات والحديد والصلب والأغذاية يتم تحديد تكلفتها بالدولار وبيعها في السوق بالسعر المحلي وبالتالي كان هناك حالة من ارتفاع المبالغ فيه، واليوم مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفر السيولة الدولارية إمكان للجراح المصري في البنك المركزى عملية جراحية للاقتصاد من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك حالة من النقض خارج الجهاز المصرفي يقدر حاليًا تريلون جنية، وبالتالي البنك المركزى المصري محتاج أن يسحب جزء من السوق لتكون داخل الجهاز المصرفي.