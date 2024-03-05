الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشار وزير الزراعة: 274 منفذ بيع لـ"خير مزارعنا"

خير مزارعنا
خير مزارعنا

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض والمنافذ، إن الوزارة افتتحت 274 منفذ بيع لمعرض "خير مزارعنا" على مستوى الجمهورية؛ لتقديم 200 سلعة للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له رؤية استباقية عندما تبنى منذ 4 سنوات مبادرة "معًا لمحاربة الغلاء".

وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8" الصبح"، خلال فضائية "dmc"، أنه تم ضخ العديد من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين بالمعرض والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى ضخ السلع الغذائية من مزارعها إلى المواطنين بطريقة مباشرة.

زيادة عدد منافذها من 70 إلى 274 على مستوى المحافظات

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن انخفاض أسعار المنتجات الخاصة بالمعرض يرجع إلى عدم وجود وسطاء بين الوزارة والمواطن، موضحًا أن الوزارة سعت مؤخرًا إلى زيادة عدد منافذها من 70 إلى 274 على مستوى المحافظات، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة المنافذ القديمة بهدف تقديم الخدمة بشكل حرفي.

مستشار وزير الزراعة كومبانى خير مزارعنا سعار مخفضة السلع الغذائية المنتجات

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