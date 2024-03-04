الإثنين 04 مارس 2024
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السفير محمد العرابى: الأمن القومى المصرى يبدأ من خارج حدودنا

السفير محمد العرابى
السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن الدور المصرى  فرض الاستقرار الإقليمى وسط كل نزاعات المنطقة، قائلًا: "مصر استطاعت أن تضع لنفسها شكلًا استراتيجيًا هامًا فى الإقليم الملتهب، وهى واحة الاستقرار فيه وواحة الأداء".

 

وأضاف العرابى، خلال حوار له عبر فضائية إكسترا نيوز، أن ذلك يعنى أنه لا نستطيع أن ننظر إلى أى مشكلة مزمنة فى هذا الإقليم إلا إذا سعينا لدور مصرى أو قيادة مصرية تحاول أن تضع حلولًا سلمية لهذه الأزمة الموجودة سواء كانت ليبيا أو السودان، غزة، سوريا، اليمن، وغيرها من المشاكل. 
 

الدولة نجحت فى حل مشاكل معينة ووضعها فى إطار لا يهدد الأمن القومى المصرى

 

وأوضح ، مصر متواجدة فى محيط صعب، لكن هذا قدرها ويجب أن تتعامل مع كل مشكلة بنفس القوة والكفاءة، وأن الدولة نجحت فى حل مشاكل معينة ووضعها فى إطار لا يهدد الأمن القومى المصرى، لأن الأمن القومى المصرى يبدأ من خارج حدودنا، وأنا أجد رصانة فى التعامل وصبرًا طويلًا وهو ما يأتى بنتائج إيجابية ولو بعد وقت.

 


 

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق الأمن القومي المصري مصر

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