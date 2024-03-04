استشاري طاقة متجددة: مصر  تحتل المرتبة الأولى إقليميا والمرتبة الثانية عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال أشرف نصير استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الحكومة المصرية تضع خطة مدروسة للمشروعات الطاقة المتجددة، وحزم من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال وذلك بؤدي لزيادة المستثمرين لدخول السوق المصري وهو في مقدمه دول العالم.

وأضاف استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز "، أن مصر لديها بنية تحتية قوية في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، حيث أن مصر في انتاج الهيدروجين الأخضر تحتل المرتبة الاولى إقليميا والمرتبة الثانية عالميا.

مصر أول دولة أفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر





وأشار أشرف نصير، إلى أن مصر أصبحت أول دولة أفريقية ستنتج الهيدروجين الأخضر"، مضيفا:" الاستثمار في الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر يتم مع شركات عالمية كثيرة عاملة في هذا المجال ".