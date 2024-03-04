خبير اقتصادى: مصر حققت طفرة فى مجال استثمار إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور شريف سليمان الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية حققت طفرة في مجال استثمار إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث إن مصر لديها إمكانات، تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلي أن "مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة".



وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال"، أن الهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تصبح طاقة ناتجة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب للاحتباس الحراري.



إنتاج الهيدروجين الأخضر

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تتمتع بقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، مشيدًا بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60 في المئة بحلول عام 2040.

وأضاف، أن الهدف الأساسي من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، هو عدم وجود أي انبعاثات من استخدامه، وهو يمكن أن يتم عمله بالكهرباء، لا بد أن تكون طاقة كهربائية متجددة، مثل الطاقة الناجمة عن السد العالي ومساقط المياه.

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