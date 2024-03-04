قريبًا فى رمضان.. "أبواب القرآن" نحو تفسير جديد مع الدكتور محمد الباز

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، برومو برنامج ديني يقدّمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، بعنوان “أبواب القرآن.. نحو تفسير جديد”، خلال شهر رمضان المبارك 2024.

ويحاور الدكتور محمد الباز خلال البرنامج، الدكتور محمد سالم أبوعاصى، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر الشريف.

ويقدم برنامج “أبواب القرآن.. نحو تفسير جديد”، محاولة لتفسير جديد وعصري للقرآن الكريم استنادًا لأولويات مدرسة التجديد المصرية، ويأتي فى إطار الإحاطة الملحة لتجديد الفكر الدينى ويعتبر محاولة جادة لتقديم تجديد حقيقى وعملى لهذا الفكر.