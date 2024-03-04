الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قريبًا فى رمضان.. "أبواب القرآن" نحو تفسير جديد مع الدكتور محمد الباز

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، برومو برنامج ديني يقدّمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، بعنوان “أبواب القرآن.. نحو تفسير جديد”، خلال شهر رمضان المبارك 2024.

ويحاور الدكتور محمد الباز خلال البرنامج، الدكتور محمد سالم أبوعاصى، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر الشريف.

ويقدم برنامج “أبواب القرآن.. نحو تفسير جديد”، محاولة لتفسير جديد وعصري للقرآن الكريم استنادًا لأولويات مدرسة التجديد المصرية، ويأتي فى إطار الإحاطة الملحة لتجديد الفكر الدينى ويعتبر محاولة جادة لتقديم تجديد حقيقى وعملى لهذا الفكر.

قريبا في رمضان أبواب القرآن الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز برومو برنامج

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